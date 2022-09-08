اليوم السابع
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وزير الاتصالات: إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:43 م
وزير الاتصالات: إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات
كتبت هبة السيد وجاكلين منير

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بجهود ضخمة في توصيل كابلات الألياف الضوئية بمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة الإنترنت الثابت لأهالي المحافظة، مضيفًا في هذا الصدد أن مصر نجحت مع بداية العام الجاري أن تصبح الدولة الأولى في سرعة الإنترنت الثابت بقارة أفريقيا، وهذا التفوق تستحق مصر أن تحافظ عليه وأن تعمل على تحسينه.
 
وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر مذذحافظة الإسكندرية على هامش افتتاح مشروعات بالمحافظة، أن الوزارة تتعاون مع محافظة الإسكندرية، لمناقشة تيسير إجراءات إنشاء أبراج المحمول، حيث هناك تحديات تواجه إنشاء الأبراج بالمحافظة، وسيتم التغلب على هذه المصاعب وتم وضع خطة لحلها، وتم إصدار تراخيص للمزيد من الأبراج لدعم وتطوير خدمات المحمول في المحافظة سواء الخدمات الصوتية أو المحمول.
 
 

الإسكندرية

ابراج المحمول

وزير الاتصالات

مشروعات

اقتصاد



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