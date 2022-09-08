اليوم السابع
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ننشر أسماء 10 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:00 م
ننشر أسماء 10 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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ينشر اليوم السابع، أسماء 10 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
وأسماء المصابين هم، "كريم محمد جمعة" 13 سنة، "نجوى مصطفى محمد" 26 سنة القاهرة، "فوزى محمد عبدالمقصود" 55 سنة الفيوم، "حسن عبدالسيد أحمد" 73 سنة، عابدين القاهرة، "عمرو حسني صالح" 30 سنة الجيزة، "حجي فاروق" 63 أكتوبر، "النادي حجي عيسي" عسكري، 21 سنة الشرقية، "محمد عبدالعزيز السيد" 24 سنة الجيزة، "أحمد عادل عبدالمنعم" 30 سنة أكتوبر، "مصطفي محمد ماهر" 20 سنة القاهرة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.
 
 

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