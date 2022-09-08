كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ناسا تستعد لمحاولة ثالثة لإطلاق "الصاروخ الكبير" إلى القمر يوم 23 سبتمبر.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة ناسا أمس أنها اختارت شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن بولاية تكساس لبناء بدلات فضاء القمر لـ Artemis 3، وهي مهمة تهدف إلى هبوط رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2025 أو 2026، وفقاً لموقع space.

وستحقق Artemis 3 أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ رحلة أبولو الأخيرة في عام 1972، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وتعتزم وكالة ناسا الاستمرار في العودة مع برنامج "Artemis" الخاص بها، وإنشاء قاعدة استيطانية مأهولة على أقرب جيران للأرض.