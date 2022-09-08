محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلائع بالفوز بميداليات ذهبية وفضية بأولمبياد الطفل

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 لاعبين من الأطفال بكفر الشيخ، لفوزهم بالميداليات الذهبية الثلاث فى لعبة التايكوندو، والكاراتيه وفضية المصارعة الرومانى، فى ختام فاعليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى.

وحصلت اللاعبة بشرى إسماعيل بالميدالية الذهبية فى منافسات التايكوندو وزن 47 كيلو، كما حصد أحمد نصر، وأسماء أبو حليمة الميداليات الذهبية فى الكاراتيه، وكذلك حقق اللاعب بكري عبدالرؤوف، ميزان 44 كيلو الميدالية الفضية فى المصارعة.

وأقيمت منافسات أولمبياد الطفل المصرى، من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة الطلائع من جميع محافظات مصر، فى ألعاب "خماسي القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، الكاراتيه، التايكوندو، تنس الطاولة، السباحة، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو".

وعبر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز اللاعبين الأبطال متمنياً لهم استمرار التفوق، كما هنأ فريق عمل إدارتى الطلائع والتنمية الرياضية بالمديرية على الجهد الذى بذل منذ بداية فعاليات أولمبياد الطفل المصرى فى المحافظة حتى جاءت لحظة التتويج، وأضاف أن أولمبياد الطفل المصري، تعد نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية .

وكرم أبطال كفر الشيخ، الأربعة بعد حصولهم على ثلاث ميداليات ذهبية فى التايكوندو والكاراتيه، وفضية المصارعة الرومانية، وذلك فى إطار تحقيق سياسة الوزارة الرامية لرعاية النشء واكتشاف المواهب الواعدة منهم وتشجيعا لهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.

وأقيمت تصفيات أولمبياد الطفل المصرى على ملاعب مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة 23 طليعا وطليعة من المحافظة.



طليع يفوز بالميدالية الذهبية