محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية بدار السلام بتكلفة 6 ملايين جنيه

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بافتتاح مبنى إدارة دار السلام التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومحمد السيد رئيس الوحدة المحلية لدار السلام.

وتفقد المحافظ مبنى إدارة دار السلام التعليمية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة ومحتوياتها، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المساحة الكلية للمبني تبلغ 348 متر مسطح، ويتكون المبنى من "دور أرضي + 4 أدوار علوية" تحتوى على كافة الأقسام والإدارات المختلفة، وصالات تقدم الخدمة للمواطنين طبقا للتحول الرقمى.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لمبنى الإدارة التعليمية بالبلينا، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الأبنية التعليمية، في إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأشار المهندس سيد أبو عقيل إلى إنشاء 3 إدارات تعليمية بخطة العام الماضي، منها إدارة البلينا التعليمية بتكلفة 8 ملايين، وإدارة دار السلام التعليمية بتكلفة 6 ملايين جنيه شاملة التجهيزات، وإدارة جهينة التعليمية بتكلفة 6 ملايين جنيه، شملت أعمال التوسع والتجهيزات.