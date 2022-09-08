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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال الإنارة بأيقونة السلام استعدادا لمؤتمر المناخ

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:35 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال الإنارة بأيقونة السلام استعدادا لمؤتمر المناخ جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية
جنوب سيناء- ياسر عامر

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية تفقدية مساء اليوم الخميس، تفقد المحافظ خلالها أعمال الإنارة بأيقونة السلام والنخيل ضمن أعمال الإنارة والتجميل في إطار استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

وذلك في اطار الجولات الميدانية التفقدية اليومية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية في اطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

رافقته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس كرم معوض استشاري المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي الشركات المنفذة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإنارة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة أيقونة السلام بميدان السلام، حيث تشمل الأعمال زراعات ومساحات خضراء وأحواض زهور، وأعمال انارة وسواري أعلام، وساوند سيستم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة إنارة النخيل بطريق مطار شرم الشيخ في اطار أعمال التجميل استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

 

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء

 

المحافظ فى الجولة
المحافظ فى الجولة

 

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

 

النخيل
النخيل

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال الإنارة بأيقونة السلام
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال الإنارة بأيقونة السلام

 

أيقونة السلام
أيقونة السلام

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

مؤتمر تغير المناخ

اعمال انارة

ايقونة السلام

مدينة شرم الشيخ



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