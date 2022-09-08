مباحثات مصرية إفريقية لتعزيز التعاون والشراكة فى مجال النقل الجوى

كتب - أحمد مصطفى

بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة اليوم الخميس، مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى الدكتورة أمانى أبو زيد؛ سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأفريقى فى مجال النقل الجوى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

ورحب الوزير بمفوضة الاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقى لدوره الرئيسى فى توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية فى مختلف المجالات، ومن أبرزها مجال الطيران المدني؛ بما يسهم فى دعم قدرات النقل الجوى الأفريقى فى مواجهة التحديات التى تمر بها صناعة الطيران.

كما أكد وزير الطيران، على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تدعيم علاقات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية بما يحقق التكامل الأفريقى، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى حريصة على تقديم الخبرات الفنية والبشرية والتدريبية للأشقاء الأفارقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى من أجل تعزيز البنية التحتية لصناعة الطيران المدنى الأفريقى والنهوض بها لمواجهة تحديات الصناعة وتعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الأفريقية.

من جانبها قدمت مفوضة الطاقة الأفريقية التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدنى، مؤكدة أهمية دور وزارة الطيران المدنى فى تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية فى مجال النقل الجوى؛ لما يمثله هذا القطاع من أهمية استرتيجية فى الربط بين دول القارة ودوره الأساسى فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء جرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأوجه التعاون المشترك ومنظومة التحول الرقمى فى مجال الطيران واستراتيجية وزارة الطيران المدنى فى مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فى صناعة الطيران المدنى للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، والدور الريادى لمصر فى مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية فى ظل استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ COP27، كما جرت مناقشة الدور الرئيسى الذى يلعبه النقل الجوى فى تنشيط حركة السياحة والتجارة وتسهيل الإنتقال بين دول القارة الأفريقية.