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لافروف لـ"الأوروبيين": أصبح من المعتاد تزوير التاريخ وتبرير جرائم النازيين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:09 م
لافروف لـ"الأوروبيين": أصبح من المعتاد تزوير التاريخ وتبرير جرائم النازيين سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة في أوكرانيا ودول البلطيق، أصبح من المعتاد تزوير التاريخ وتبرير جرائم النازيين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن وزارة الخارجية الروسية ستواصل محاربة هذه المظاهر القبيحة بلا هوادة، مؤكدا أنه بعد 77 عاما من هزيمة النازية، لا يزال العالم يواجه مظاهر غير مسبوقة من النازية الجديدة وكراهية روسيا "الروسوفوبيا" ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب.

 

وتابع وزير الخارجية الروسي : في عدد من البلدان الأوروبية، ولا سيما في أوكرانيا ودول البلطيق، أصبح التزييف المخزي للتاريخ وتبرير الجرائم الدموية للنازيين هو القاعدة، وتم تدنيس قبور جنود الجيش الأحمر، لافتا إلى أن هجوما محموما يتم شنه على التراث والذاكرة السوفيتية، لكن الخارجية الروسية لن تدخر جهدا في محاربة هذه الظواهر القبيحة.


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