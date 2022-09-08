عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها غدا.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تعود مواعيد العمل لطبيعتها غدا بالخط الثالث ل مترو الأنفاق وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لـ الكيت كات، والمقرر دخولها الخدمة خلال أيام.

1. تعود المواعيد من صباح غدا الجمعة

2. عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور الساعة الخامسة والربع صباحا

3. موعد آخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلي منصور الساعة 11:50 مساء

4. قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور فى اتجاه محطات العتبة الساعة 11:15 مساء

5. تعديل المواعيد كان لإجراء اختبارات خاصة بالمحطات الجديدة.

6. جارى التجهيز لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث

7. المحطات الجديدة "ناصر، وماسبيرو، وصفاء حجازى"