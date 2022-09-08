ضياء رشوان: المشككون فى إنجازات الدولة يأتون بأرقام لا سند لها ولا يملون من التكرار

الأمير نصرى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية تشترى السلع الاسترشادية بالسعر الدولى، حيث إن الرئيس السيسى قال: "نرفض فرض التكلفة الحقيقية على المواطن، ومن هنا يظهر الدعم".

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان خلال برنامج "مصر جديدة" على قناة "etc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال: "إن رجال الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى مدعوون لحضور مؤتمر بمصر، لمواجهة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص"، موضحا أن الصناعة هى المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي بمجلس الحوار الوطنى يحتوى على 7 لجان، فضلا عن القضايا الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس وضع أولويات للعمل الوطنى، موضحا أن المؤتمر الاقتصادى هو مؤتمر يجمع بين الدولة والحكومة والمستثمرين.

وأوضح أن بعض المشككين يقومون بالدعاية السوداء وينتقون موضوع الدين الخارجى ويتحدثون عنه دون وضعه فى أى سياق، مؤكدا أن أمريكا أيضا لديها ديون خارجية 20 تريليون دولار، كما ينتقى هؤلاء الموضوعات الاقتصادية ويأتون بأرقام لا سند لها، كما لا يملون من التكرار فى نفس الموضوعات ونفس الأرقام.