ضبط راكب أجنبى بحوزته كيسين بهما نبات الماريجوانا المخدر بمطار القاهرة

كتب - أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكب أجنبى من أصل مصرى بحوزته قطعتين من نبات الماريجوانا المخدر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو مايستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام سامح زاهر مدير الحركةالمشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كيسين بداخل كل منهما قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

وأمر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.