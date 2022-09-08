سفير مصر بمالابو يبحث مع وزير خارجية غينيا التعاون الثنائي بمجالات الغاز

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، وزير خارجية غينيا الاستوائية Simeón Oyono Esono Angué، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي في كافة المجالات بين مصر وغينيا الاستوائية.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على أن الفترة الماضية شهدت مشاركة فعالة من قبل مسئولي الحكومة الغينية في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت في مصر، مؤكدًا على التطلع لمشاركة غينيا الاستوائية في فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، كما ناقش الطرفان تطورات المباحثات الجارية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعى، حيث أثنى الوزير الغيني على الخبرات التي تملكها مصر في مجال تطوير قطاعات البترول والغاز الطبيعى.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية غينيا الاستوائية بالتعاون مع مصر في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية الغينية والمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية إلى المتدربين من غينيا الاستوائية في شتى المجالات.