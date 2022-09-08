"سان جوبان" تخطط لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية

كتب محمد أسعد

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان العالمية لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وذلك خلال زيارته لمصر، وأحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لسان جوبان مصر؛ وذلك لبحث خطة توسعات الشركة الاستثمارية في السوق المصرية للبدء في تنفيذها من خلال انشاء مصنعين للزجاج المسطح والجبس ومواد البناء بتكنولوجيا متطورة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وخلال اللقاء أكد عبد الوهاب، حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة؛ لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية من خلال إنهاء كافة الإجراءات في أقصر وقت، وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى للتصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة التصدير، كما تم استعراض نظم الاستثمار المختلفة والحوافز المقدمة لاسيما نظام المناطق الحرة الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز والاعفاءات.

ومن جانبه أشار هادي ناصيف، إلى أن هذا التوسع يأتي في إطار النجاح الذي حققته الشركة في السوق المصرية ليغطي انتاجها الاحتياجات المحلية وأسواق التصدير، موضحا أن الشركة تقوم بإعداد دراسة لإدخال منتجات جديدة للتصنيع بمصر بتكنولوجيا عالية، وأنها تشكل نقلة نوعية في مواد البناء المستدامة و الخفيفة.

وأشاد هادي ناصيف، بالإصلاحات الاقتصادية ودعم كل من الحكومة والهيئة؛ لإزالة التحديات التي تواجه الشركات، وكذا بجاذبية مناخ ومقومات الاستثمار في مصر خاصة البنية التحتية الحديثة وحجم السوق وكفاءة الايدي العاملة، ومنها الهندسية والادارية، وموقع مصر الاستراتيجي وتنافسية تكلفة الشحن.

وأشار أحمد وفيق، إلى ان الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر تعد من أهم مزايا الاستثمار في مصر، مؤكدا ان سان جوبان حريصة على أن تكون شريكًا أساسيًا في تحقيق توجهات الدولة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا.

هذا وتعد سان جوبان واحدة من أكبر 100 مجموعة صناعية في العالم، ومن أكبر الاستثمارات الفرنسية في مصر في قطاع صناعة الزجاج ومواد البناء، كما تمتلك "سان جوبان مصر" أكبر خط انتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وافريقيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنعين لمواد البناء بالسادات والعامرية باستثمارات فرنسية تفوق 150 مليون يورو، ومن المقرر أن تتخطى الاستثمارات الجديدة التي تم استعراضها خلال الاجتماع حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة في مصر؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتحفيز التصدير بشكل قوي.

وجدير بالذكر أن شركة سان جوبان متواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 من خلال مشروعات الزجاج والجبس، وقد حصلت على مكانة مرموقة في الأسواق المصرية والعالمية من ناحية الجودة وخدمة العملاء، من حيث قدرتها الانتاجية في الزجاج من خلال إنشاء مصانع جديدة لمواد البناء المبتكرة بأحدث التقنيات.