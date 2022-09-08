زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن التوصيات الخاصة بزراعة الكتان

الشرقية ــ فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس أشرف طه نصير القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين، في حضور الدكتور مهدي محمد مهدي والدكتور طه أحمد عمر والدكتورة إيمان طلعت بقسم بحوث الألياف بمركز البحوث الزراعية والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من المزارعين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

أضاف القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصه بنبات الكتان بداية من خدمة وتجهيز التربة الزراعية ثم الزراعة والتعريف بطرق الري وتوضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة أن الأهمية الإقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة ، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار ) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.