زابوروجيا: انقطاع الكهرباء عن 3 مدن بسبب قصف على محطات كهرباء

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف انقطاع الكهرباء عن مدن ميليتوبول، وإنيرجودار، وبيرديانسك إثر قصف قوات كييف لمحطات الكهرباء، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا : بعد قصف جديد شنته القوات الأوكرانية، انقطع التيار الكهربائي في مدن إنيرجودار، وميليتوبول، وبيرديانسك، وورشات الصيانة باشرت إزالة الأعطال، والكهرباء تعود للمناطق المقطوعة عنها بشكل تدريجي.

وفى وقت سابق قالت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو: "لا تزال محطة الطاقة النووية زابوروجيا مصدر قلق"، مشيرة إلى ما جاء على لسان الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخاطر استمرار النشاط العسكرى فى المحطة، جاء ذلك خلال تقرير لها بمجلس الأمن.

ودعت المسؤولة الأممية: "كخطوة فورية، أكرر النداء العاجل للأمين العام للوقف الكامل للنشاط العسكرى داخل المحطة وحولها، نزع السلاح هو الحل الوحيد لضمان سلامة هذه المنشأة."

ولفتت المسؤولة الأممية في تقريرها إلى أنه منذ آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن فى 24 أغسطس، "بسبب القتال، لقى ما لا يقل عن 104 مدنيين، من بينهم 10 أطفال مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 253 مدنياً، من بينهم 25 طفلا"، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.