دولة أوروبية تهنئ رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس بالخطأ.. اعرف مين

كتبت شيماء عبد المنعم

وقع عدد من مستخدمى مواقع التواصل ومن بينهم حساب رسمى يعود إلى رئاسة الحكومة فى السويد فى خطأ فادح، بينما كانوا يعتقدون أنهم يهنئون رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، وتمثل الخطأ فى أن المستخدمين بعثوا بالتهانى إلى حساب اعتقدوا أنه يعود إلى ليز تراس، المرأة الثالثة التى تولت رئاسة حكومة بريطانيا، الثلاثاء، لكنه فى الحقيقة لا يعود إليها بل لسيدة أخرى، حسبما نشر موقع wionews.



رئيسة الوزراء البريطانية

وتمتلك سيدة على تويتر حسابا يحمل اسم (Liz Trusell)، ورغم أن تهجئة الاسم لا تتطابق مع تهجئة اسم رئيسة وزراء بريطانيا (liz truss)، ورغم أن الأخيرة تملك حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء على "تويتر"، إلا أن الخطأ وقع.



حساب السيدة على تويتر

وعوضا عن توضيح أنها ليست السيدة المعنية، قالت ليز تراس "المزيفة" إنها تتطلع لزيارة قريبة"، وجاء هذا الرد بعدما نشر حساب رئيسة الوزراء فى السويد، ماغدالينا أندرسون، تهنئة للسيدة التى تولت منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

وقال الحساب الرسمى إن السويد وبريطانيا ستواصلان التعاون العميق والشامل، المهم لأمن البلدين ومواطنيهما واقتصادهما، وتضمنت التغريدة إشارة للاسم الخاطئ، وفى وقت لاحق حذف حساب رئيسة وزراء السويد التغريدة وكتب واحدة جديدة فيها "منشن" إلى حساب ليز تراس الرسمى.