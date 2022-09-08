اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:48 م
أكرم القصاص
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حياة كريمة بدمياط.. انطلاق قافلة طبية للكشف على الأهالى مجانا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:38 م
حياة كريمة بدمياط.. انطلاق قافلة طبية للكشف على الأهالى مجانا قوافل حياة كريمة بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أطلقت مديرية الصحة بدمياط اليوم قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى.

وتضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1500 مواطن، لافتا إلى أنه تم تحويل 21 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لثلاث حالات أخرى، مشيرا إلي أنه تم إجراء 499 تحليل معملى، مضيفا أنه تم الكشف بالأشعة لأكثر من 20 مواطن والسونار لـ65 حالة أخرى.

وشدد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على أن هناك اهتماما كبيرا لتغطية كافة المناطق بنطاق المحافظة، لافتا إلي استمرار قوافل مبادرة " حياة كريمة" من أجل ضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين لاسيما المناطق الاكثر احتياجا.

استعدادات قوافل حياة كريمة الطبية في دمياط
استعدادات قوافل حياة كريمة الطبية في دمياط

 

فحص المواطنين بالمجان بدمياط
فحص المواطنين بالمجان بدمياط

 

قوافل حياة كريمة بدمياط
قوافل حياة كريمة بدمياط

 


وزارة الصحة

وزير الصحة

حياة كريمة

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أخبار محافظة دمياط



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