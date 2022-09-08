"حقك تنظمى.. وفكر قبل ما نكتر" مبادرات غيرت حياة أبناء الريف بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

انطلقت العديد من المباريات خلال الفترة الماضية داخل محافظة دمياط، والتي استهدفت قري المحافظة للتوعية اللازمة بشأن تنظيم الأسرة.

وشهدت تلك المبادرات تفاعلا كبيرا من قبل الأهالى، عوامل متعددة ساعدت فى نجاح مبادرات "تنظيم الأسرة" داخل محافظة دمياط، كان أبرزها مبادرتى "حقك تنظمي، وفكر قبل ما نكتر" والتي ساهمت في تشكيل التوعية اللازمة لزي سيدات القري حول نظم الصحة الإنجابية، وكيفية اتباع الوسائل المناسبة لمنع الحمل، أيضا وجود إشراف طبي داخل الوحدات الصحية لتوفير الإرشاد والمتابعة.

وداخل إحدى القري بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، التقينا بإحدى السيدات والتي بدأت في سرد قصتها مع مبادرات "تنظيم الأسرة" قائلة: "كنت بفكر في تنظيم الأسرة، ولقيت فرصة كويسة لما بدأت أحضر ندوات في الوحدة الصحية"، هكذا عبرت إحدى سيدات دمياط عن تجربتها مع مبادرات "تنظيم الأسرة" واستكملت الحديث قائلة: "أنجبت طفلين، وحاليا تراجعت عن التفكير في الإنجاب مرة ثانية، أبنائي الآن التحقوا بمراحل التعليم الأساسي وأتمني أشوفهم أحسن الناس".

وتروى سيدة أخري عن تجربتها فتقول: "حضرت في ندوة داخل الوحدة الصحية، كنت لا أعلم الكثير عن تنظيم الأسرة، لكن في الندوة نصحتني الدكتورة بتركيب وسيلة، والحقيقة ساعدتني كتير في موضوع تنظيم الأسرة".

ندوات توعوية عديدة شهدتها قري دمياط على مدار الفترة الماضية، أيضا تم من خلال إدارة تنظيم الأسرة داخل مديرية الصحة.

وتقول الدكتور أمل درة مدير إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة بدمياط، إن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي توضح أننا نسير على الطريق السليم ونحقق الهدف المنشود، وأشارت أيضا إلى أن دمياط تعد من المحافظات التي حققت نسب جيدة في تغير مفهوم تنظيم الأسرة لدى الأسر.

وأضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بدمياط، أن دمياط تستهدف 265 ألف أسرة، موضحة أن نسب التنفيذ بلغت 70% على أقل تقدير حسب الاحصائية الخاصة بالعام الماضي.

وأضافت الدكتورة أمل درة مدير إدارة تنظيم الأسرة في دمياط، أن حملات تنظيم الأسرة وفرت العديد من الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، مشيرة إلي أن كل 10 سيدات الآن ينجبن 28 طفلا بفارق طفلين عن آخر إحصائية تمت، وأكدت أن نسبة المواليد وفق المسح السكاني الآخير بلغ 11.500 بعد أن كانت 18.000 الأعوام الماضية.

وأعلنت مدير إدارة تنظيم الأسرة بدمياط عن انطلاق المرحلة التنشيطية لحملات تنظيم الأسرة الاحد القادم والتي تستمر على مدار خمس أيام، وتستهدف مركزي كفر سعد، وفارسكور.

وتابعت أن محافظة دمياط تنتظر نتيجة الإحصائية الأخيرة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المحافظة ستكون ضمن أفضل المحافظات استجابة لمبادرات "تنظيم الأسرة" كأعلى محافظات مصر تحقيقا للنسب المستهدفة.



حملات تنظيم الأسرة في ريف دمياط



سيدات دمياط يشاركن في حملة تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية



سيدة تروى تجربتها مع تنظيم الأسرة في دمياط



مشاركة سيدات القري في دمياط بحملات تنظيم الأسرة