حصاد الوزارات.. 305 جنيهات مصاريف رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى و505 للثانوى العام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

305 جنيهات مصاريف رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى و505 للثانوى العام

الصحة: الحالة المصابة بجدرى القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى