حصاد الوزارات.. 305 جنيهات مصاريف رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى و505 للثانوى العام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
305 جنيهات مصاريف رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى و505 للثانوى العام
التعليم تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد
الصحة: الحالة المصابة بجدرى القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى
القوى العاملة: استخراج بطاقات مستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان بالعراق ..الأحد
وزيرة التضامن تتفقد مكتب السجل المدنى بديوان الوزارة لتقديم خدمات "تكافل وكرامة" ..صور
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
الأطباء: نظر قضية أطباء أطفال قنا أمام محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل
وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان الترتيب لمؤتمر زعماء الأديان
الصحة: توفير خدمات الرعاية والحضانات والطوارئ لـ4 آلاف مواطن عبر الخط الساخن 137
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