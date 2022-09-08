حبس مسجل فى سوهاج 4 أيام ضبط بحوزته 15 طربة حشيش بمدخل مدينة أخميم الجديدة

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس مسجل خطر يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة 4 أيام على ذمة لتحقيق عقب ضبطه فى كمين أعد له وبحوزته 15 طربة من مخدر الحشيش وذلك بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج بمدخل مدينة سوهاج الجديدة

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنوا من إلقاء القبض على مسجل خطر يقيم بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج وبحوزته 15 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وسيارة فى كمين أعد له بمدخل مدينة أخميم الجديد وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام مسجل بدائرة مركز دار السلام بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة دار السلام وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وقد كشفت التحريات الأولية التى قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج عن مسجل خطر ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام بالاتجار بالمواد المخدرة وأنه يقوم بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع الرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز دار السلام أسفرت عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بمدخل مدينة سوهاج الجديدة وبحوزته" 15 طربة من مخدر الحشيش وهاتف محمول سلاح أبيض " سكين " ومبلغ وسيارة.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة للتنقل تـم التحفـظ علــــى المضبوطــات تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.