تعليم بنى سويف: توجيه التربية الموسيقية يحصد المركز الثالث على الجمهورية

بنى سويف ـ فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بنى سويف، فوز توجيه التربية الموسيقية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مجال الغناء الجماعى، عقب إعلان نتيجة مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2022.

وأوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن المسابقة شارك فيها طلاب من مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي / إعدادي / ثانوي)، والتي ضمت 24 طالياً وطالبة "أداء، عزف"، موجها التهنئة للطلاب الفائزين بتحقيق هذا الإنجاز والمستوى المتميز على مستوى الجمهورية، ومعرباً عن شكره وتقديره لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة تقوى شاكر موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية.

من جانبه أثنى المحافظ "د.محمد هاني غنيم" على الإنجاز الذي حققه الطلاب بحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، موجها التهنئة لأسرة قطاع التعليم على هذا الأداء المشرف، مؤكداً أهمية تفعيل دور الأنشطة التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم ومواهبهم وتنميتها،لافتا إلى أهمية انتقاء واكتشاف الطلاب الذين لديهم المواهب الفطرية والعمل على صقلها ورعايتها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.