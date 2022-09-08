تعرف على الغرامة المقررة لركوب القطارات بدون تذكرة

تفرض هيئة السكة الحديد غرامات على الركوب بدون تذكرة على خطوط القطارات بالوجهين القبلى والبحرى، وفى حالة رفض دفع الغرامة، بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وتصل الغرامة لـ50 جنيه.

ويعرض اليوم السابع غرامات مخالفة ركوب القطار بدون تذكرة:

1. غرامة ركوب القطارات الأسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذكرة 30 جنيها.

2. غرامة ركوب قطارات الـ vip وقطارات النوم بدون تذكرة 40 جنيها.

3. غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة 50 جنيها.

4. غرامة ركوب القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيها.

5. غرامة ركوب قطارات الضواحى بدون تذكرة 15 جنيها.