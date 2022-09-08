تعرف على الأوراق المطلوبة لالتحاق الطلاب الجدد بكلية تمريض سوهاج

سوهاج محمود مقبول

يقدم "اليوم السابع" خلال التقرير التالى معلومات والأوراق المطلوبة الخاصة بتقديم الطلاب الجدد للالتحاق بكلية التمريض جامعة سوهاج.

1 – أصل شهادة الثانوية و5 صور منها.

2 – أصل شهادة الميلاد حديثة و5 صور منها.

3 للذكور مواليد 2003 وما قبله نموذج 6 جند أو 7 جند مغفلة و2 صورة منها.

4 – نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

5 – صور شخصية حديثة مكتوب عليها اسم الطالب والرقم بواسطة مكان التصوير.

6 – بطاقة الترشح النهائية و5 صور منها.

7 – صورة البطاقة الشخصية للطالب و3 صور منها.

8 – صورة بطاقة ولى الأمر ( وفى حالة الوفاة صورة من شهادة الوفاة وصورة طاقة ولى الأمر الموجود على قيد الحياة .

9 – صورة من كارت الحصول على تطعيم فيروس كورونا.

10 – إيصال كهرباء أو غاز أو مياه بالعنوان الفعلى المقيم به الطالب.

11 – دوسيه بلاستيك.

12- المصاريف الدراسية المقرر للعام الجامعى 2022/ 2023.

كلية التمريض جامعة سوهاج تم إنشاء الكلية بالقرار الجمهوري رقم (129) لسنة 2006م كواحدة من الكليات التابعة لجامعة سوهاج بهدف إمداد أسواق العمل والتوظيف بمتخصصين في مجالات التمريض، قادرين على المساهمة بإيجابية في عملية التحديث والتطوير في مجالات الخدمات التمريضية على المستوى المحلى والإقليمي ، وقد بدأت الكلية عملها من خلال برامج البكالوريوس فقط ، وتضم الكلية ثمانية أقسام علمية.

والكلية تتطلع للوصول إلى الريادة في التعليم التمريضي والبحث العلمي وتسهم في رفع المستوى الصحي للمجتمع والكلية تلتزم بإعداد خريج ذو كفاءه عالية مزوداً بالمعارف والمفاهيم والمهارات العملية ومهارات التواصل وفقا للمعايير الأكاديمية القومية المرجعية والتي تمكنه من المنافسة في سوق العمل وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة ومشاركة مجتمعية فعالة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية المهارات التمريضية العلمية والعملية مما ينعكس على أنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع.