تحرير 12 محضر متنوع وتطهير 20 مسجدا بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز، حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة تمت خلالها أعمال نظافة شملت أمام التأمينات ومركز الشرطة وشارع الجلاء وداخل منشية مبارك بمحلة أبو علي وحول المدارس وشارع البحر وشارع البوسطة ومنطقة النجارين ببشبيش.

كما تم رفع قمامة بقرية العامرية ودنوشر بالعامرية وعلى طريق المحلة شبرابابل ومدخل القرية بشبرابابل ورفع القمامة داخل القرية بميت الليت هاشم ورفع القمامة أمام ترعة القرشية بصفط تراب و بمدخل قرية سيدي حمود بالبنوان و بمنطقة كوبري عملية المياه وكوبري الوحدة بالهياتم وعلى طريق طنبارة الشهيدي وامام المدرسة الصناعية بطنبارة بالشهيدي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 12 محضر متنوع بمركز المحلة منهم 3 محاضر نظافة و4 محاضر إشغال و2 محضر كمامة و3 محاضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 20 مسجد وعدد من المصالح الحكومية وإعدام 8 شيشة و 12 كوب زجاجي.