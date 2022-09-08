اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف جلاسجو يرصد 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والناشئة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:45 م
تحالف جلاسجو يرصد 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والناشئة منتدى مصر للتعاون الدولى 2022
كتبت أسماء أمين

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أوضح مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFanz،  أنه التحول يحدث في مصر وأفريقيا بشكل سريع، مشيدًا بإطلاق برنامج African GFANZ  والذي سيكون ذات فائدة كبيرة لقارة أفريقيا. 
 
وأكد عن استعداد تحالف جلاسجو لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث أن التحالف قد رصد بالفعل 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا الرقم ليس ضخمًا كما يبدو، ولكن لابد من إدراك أن التمويل ما هو إلا محفز للمشروعات ولاتخاذ السياسات الواضحة وهو فقط يترجم هذه المشروعات إلى حقيقة مضيفًا أن هناك من يستثمر في شراء بيت أو سيارة وكذلك هناك من يستثمر في المشروعات المناخية.
 
وجاء ذلك ضمن جلسات  منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى  فرص حقيقية في أفريقيا" الذي تمتد فاعلياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
 وأبدى تفاؤله بشأن تنفيذ مشروعات المناخ  خاصة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى زيادة عدد شركات المهتمة بمشروعات المناخ من 500 شركة إلى 10 آلاف شركة، مضيفًا أن الانبعاثات الكربونية كانت 9% منذ ثمان سنوات ولكنها ارتفعت الآن ووصلت اإلى 30%، وهو ما يعني تأخر العمل في هذا الأمر مع "عدم وجود فرصة هدر ولو لساعة واحدة" مما يحتم بدء الانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

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