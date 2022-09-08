بوتين: إزالة النصب التذكارية للجنود السوفييت ببعض الدول تثير حرقة فى القلب

كتب أحمد عرفة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه لما تشهده بعض الدول من إزالة للنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين حرروها، لافتا إلى أن هذه الممارسات تثير حرقة في القلب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي: نرى والألم يعتمر قلوبنا، كيف يزيلون في بعض البلدان النصب التذكارية للجنود السوفييت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية شعوبهم، وكيف يسخرون من التاريخ، ويخونون ساخرين ذكرى آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، فبالنسبة لروسيا كل هذا لا يمكن تصوره، ونحن امتداد لأبطالنا أولئك، وإعادة تشييد نصب المدافعين عن دونباس بشجاعة جنودنا وضباطنا وقواتنا المسلحة ما هو إلا تذكير منا بدروس التاريخ لمن تنكروا لأسلافهم.

ووجه الرئيس الروسي الشكر لكل من شارك في إعادة تشييد هذا النصب، موضحا أن هذه الفكرة ولدت منذ عدة سنوات، وأن روسيا لن تتقبل أو تقبل إزالة آثار أسلافها، وإعادة تشييد النصب التذكارية هي ميزة العديد من الأفراد والمنظمات والدوائر الحكومية والعامة أتمنى لكم التوفيق جميعا.

وأوضح الرئيس الروسي أن النازيين الجدد، أعلنوا الحرب على نصب "ساور موجيلا"، مما أدى إلى تدميره كله تقريبا، لكن قوات دونباس استعادته، عربون وفاء لمآثر أسلافها.