بدء توقيع الكشف الطبى ‏للطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية الأحد

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه تحدد يوم الأحد القادم الموافق 11 سبتمر الجاري لبدء الفحوص الطبية للطلاب والطالبات القدامي بمختلف كليات الجامعة، للتسكين بالمدن الجامعية عن العام الجامعي الجديد 2022 /2023.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الفحوصات الطبية على الطلاب القدامي ستستمر حتي يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، لافتا إلى ضرورة التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقاً للجدول الزمني المعلن لكل كلية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لمواعيد الفحوص الطبية "للطالبات" ستكون يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر القادم، لكليات العلوم، الصيدلة، حاسبات ومعلومات، الهندسة، التجارة والحقوق، ويوم الإثنين الموافق 12 من نفس الشهر سيكون لكليات التمريض، الطب البيطري، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم، مضيفاً أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر لكليات التربية، الآداب، الآثار والتربية النوعية، أما الطالبات من كليات الطب البشري، التربية الرياضية والألسن، سيكون موعد الكشف الطبي لهم يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر القادم، لافتاً إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر موعداً لتخلفات جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي بمدينة الطالبات.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن المواعيد الخاصة بالفحوص الطبية "للطلاب" ستبدأ الأحد 18 سبتمبر القادم للطلاب من كليات التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الآداب، التجارة وكليتي الألسن والتربية النوعية، والإثنين الموافق 19 من نفس الشهر لطلاب كليات التربية، التكنولوجيا والتعليم، العلوم، الصيدلة، الآثار والزراعة ، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي أيضاً للطلاب من كليات الطب البشري، حاسبات ومعلومات، الحقوق، والتربية الرياضية يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر، بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس 21 و22 سبتمبر القادم للتخلفات من جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي أيضاً للطلاب بمقر مدينة الطالبات.