اليوم السابع: "المصارحة والأمل" من "على شط القناة"

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" "المصارحة والأمل" من "على شط القناة".. قول معايا يا شعب.. تحيا مصر.. الرئيس السيسى: يا مصرى لازم كتفك يفضل فى ضهر بلدك فى كل وقت.. إوعى حد يضيع حلمك وإوعى حد يحبطك ويصيبك باليأس.. هتسيبوا بلدكم يا مصريين وتتخلوا عنها؟ عايزين نشيلها علشان نعدى بيها رفضنا فرض أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس.. ومعالجتنا للأزمة ليست مثل الخارج ولم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع

اقرأ فى العدد أيضا..



- الرئيس يشهد رفع علم مصر على القطع البحرية الجديدة لقناة السويس - تكلفة تشغيل محطات الكهرباء 2 ّمليار دولار.. حقل ظهر ساعد الحكومة ولو ما كانش موجود ما كناش هنقدر نشغل محطات الطاقة - حريصون على توفير مخزون استراتيجى من السلع لا يقل عن 6 أشهر.. والدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات - تكلفة تشغيل محطات الكهرباء 2 ّمليار دولار.. حقل ظهر ساعد الحكومة ولو ما كانش موجود ما كناش هنقدر نشغل محطات الطاقة

- الرئيس السيسى: أى حاجة بتتعمل بدراسات ومكاتب عاملية.. مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية بدعم الأشقاء فى الخليج



- "معيط": انخفاض تكلفة الدين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والحكومة تعمل على تخفيف عجز الموازنة

- أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت فى تحسين تصنيف القناة عالميا.. وحققت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها العام الماضى







