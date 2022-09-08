"الليلة الختامية".. زحام واحتفالات حتى الصباح فى مولد سيدى القبارى بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت منطقة مسجد سيدى القبارى، التابعة لحي غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، احتفالات أهالي الإسكندرية، محبي ومريدي الشيخ أبو القاسم "محمد القباري"، بتوافد أعداد كبيرة من جميع مناطق المدينة، ومن محافظات أخرى، للاحتفال بالليلة الختامية .

وسيطرت حالة من الروحانيات، والذكر والابتهالات على الحضور، أمام ساحة المسجد وسراديق الاحتفال بالليلة الختامية، مع تواجد بائعى لعب الأطفال، والحمص، المشبك، وسادت حالة من الهدوء على المولد مع تواجد عدد من الطرق الصوفية .

وقال الشيخ جابر قاسم وكيل الاضرحة، إن اليوم الخميس هي الليلة الختامية لسيدي القباري، والتي تقام في موعده من كل عام، لتذكير الناس بالأعمال الصالحة التي تنسب الأولياء والصالحين، لتكون دافع لهم في عمل الخير، والتقرب للطاعات بطريقة وسطية .

وأضاف الشيخ جابر قاسم لـ "اليوم السابع"، أن الشيخ القباري هو: محمد بن منصور بن يحيى القباري السكندري المالكي وكنيته أبو القاسم، ولد بالإسكندرية عام 587 هـ - 1191 م، وتوفي بها في شعبان 662 هـ - 1263 م، عن عمر يناهز خمسة وسبعين عامًا فلم يبرح الإسكندرية قط إلا للحج، كان مصابًا بثلاث حواس فلا يسمع، ولا يتذوق ولا يشم، وكان صابرًا لأمر الله غير ساخط وراض، وورث عن أبويه وأخيه دارًا وبستانًا في رمل الإسكندرية، انقطع في بستانه لفترة ثم انقطع عن الناس في غرب الإسكندرية في قصر أثري متهدم أنشأ حوله بستانًا، وأطلق عليه غيط القباري، وكان ورعًا وزاهدًا في حب الله وعالمًا جليلًا وله كرامات جعلت الظاهر بيبرس يذهب لمقابلته، وطلب منه تعمير وبناء سور للإسكندرية .



احتفالات-بمولد-القبارى



احتفالات-بمولد-القبارى-فى-الاسكندرية



احتفالات-حتى-الصباح-بمولد-القباري-بالإسكندرية



اضواء-وزحام-على-المولد



أعداد-كبيرة-تحتفل-بالمولد



الاحتفالات



الاحتفالات-بالمولد



الالعاب



الحلوى



العاب-بمولد-القبارى



المواطنون-يحتفلون-بمولد-سيدي-القباري-بالإسكندرية



المولد



بهجة-وألعاب-بالمولد



جانب-من-الاحتفال



زحام-بالمولد-(2)



زحام-بالمولد



مولد-القباري



مولد-سيدي-القباري



مولد-سيدي-القباري-بالإسكندرية