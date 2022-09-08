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الصحة توجه رسالة هامة للسيدات الحوامل بشأن لقاح الإنفلونزا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:02 ص
الصحة توجه رسالة هامة للسيدات الحوامل بشأن لقاح الإنفلونزا.. اعرف التفاصيل لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للسيدات الحوامل بشأن لقاح الأنفلونزا موكدة أنه يجب الحرص على اللقاح سنويا لكونه يحمى من 4 فيروسات للانفلونزا متوقع انتشارهم فى هذا الموسم .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

منشور وزارة الصحة
منشور وزارة الصحة

 


الصحة

الحوامل

لقاح الانفلونزا

السيدات الحوامل



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