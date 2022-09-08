الشرطة الأمريكية تضبط شابا قتل 4 أشخاص فى بث مباشر على فيس بوك

كتبت: هناء أبو العز

احتجزت الشرطة الأمريكية شابا قتل 4 أشخاص في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعد تحذيرات متعددة من الشرطة بضرورة البقاء في المنزل لخطورة الوضع.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايميز"، أن الشرطة ألقت القبض على المتهم حزقيال كيلي، 19عاما، وقالوا إنه تم القبض عليه وبحوزته سلاحين في سيارته.

وقالت سيرلين ديفيس، رئيسة شرطة ممفيس، في مؤتمر صحفي: تم احتجاز الجاني من قبل قسم شرطة ممفيس ومكتب عمدة مقاطعة شيلبي» مضيفا أنه يُزعم أن كيلي قتل ضحيته الأولى بعد منتصف ليل الأربعاء بقليل، وانطلق فور إطلاق نار عبر مدينة تينيسي في فترة ما بعد الظهر وفي وقت مبكر من المساء.

وقالت الشرطة، إنه كان هناك ما لا يقل عن ثمانية مسارح جريمة مختلفة، بما في ذلك اختطاف السيارات وإطلاق النار على متجر محلي، وقام كيلي ببث أجزاء أثناء إطلاقه النار بشكل عشوائي في المدينة.

ونشر حزقيال كيلي بث مباشر على صفحته على الفيس بوك عندما فتح النار داخل المتجر، وللحفاظ على الأرواح، أصدرت السلطات أمرا بالبقاء داخل المنازل أثناء استمرار إطلاق النار، مما أدى فعليًا إلى إغلاق أجزاء من المدينة.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار جماعية وعنف مسلح آخر، لكن الكونجرس كان مترددًا في تمرير تشريع صارم لمراقبة الأسلحة حيث لا تزال القضية مثيرة للانقسام السياسي.

وقُتل ما لا يقل عن 490 شخصًا في عمليات إطلاق نار جماعية وقتل جماعي في الولايات المتحدة في عام 2022 حتى الآن، وفقًا لأرشيف عنف السلاح، حيث توفي 14050 شخصًا في حوادث مرتبطة بالأسلحة النارية خلال نفس الفترة، باستثناء حالات الانتحار.