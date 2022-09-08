السجن المؤبد لمهندس معمارى قتل صديقه بسب خلافات مالية بينهما بالدقى

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة مهندس معماري بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل صديقه بمنطقة الدقي بسبب خلافات مالية بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين عماد الشيوى وإيهاب طنطاوى.

وجاء في أمر إحالة أن المتهم قام باستدراج المجني عليه الي مسكنه وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وذلك أثر خلافات مالية بينهم وقام بالتعدي عليه ضربا بأن كال له عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقه بانحاء جسده باستخدام السلاح أبيض سكين مما أودى بحياته علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف بينهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بين الطرفين تطورت قام المتهم باستدراج المجني علية الي منزله، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له عدة طعنات في الصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.