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الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 14 مليون جنيه

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:30 م
الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 14 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته "2100 طرب لمخدر الحشيش وزنت 210 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 14 مليونا و700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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