الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة مليون جنيه فى مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمحافظة مطروح) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة برانى مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "بدون لوحات" وبحوزته (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد 10,000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول- بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫165٫000 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.