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الخارجية الروسية: سنرد على دول البلطيق.. ولن تمنع الأوروبيين من زيارتنا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:51 م
الخارجية الروسية: سنرد على دول البلطيق.. ولن تمنع الأوروبيين من زيارتنا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على دول البلطيق في تقييد دخول الروس، وأن روسيا رغم ذلك لن تمنع الأوروبيين من زيارتها، ليروا بأم العين روسيا وحضارتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: مرة أخرى أود أن أقول إننا سنرد بكل تأكيد، لكن بما لا يضر بمصالح روسيا ومواطنيها، موضحة أن رد روسيا سيكون مدروسا، وأن موسكو لن توصد أبوابها أمام مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: كل من يريد زيارة روسيا ويرى بأم عينه تميّزها الثقافي والحضاري، ستتاح له الفرصة لذلك.

 


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