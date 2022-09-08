التعليم عن نتيجة تظلمات الثانوية دور ثان: لم يحصل أى طالب على درجة إضافية

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لم يستفيد أى طلاب من الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن تقديم التظلمات مستمر والاطلاع على كراسات الإجابة يتم وفق الضوابط المحددة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام؛ للطالب الراسب فى امتحان الدور الثانى والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولى أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب، وولى الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الإطلاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه فى حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.