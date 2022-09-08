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التعليم العالى: 7 مساء اليوم أخر فرصة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:32 ص
التعليم العالى: 7 مساء اليوم أخر فرصة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن السابعة مساء اليوم الخميس أخر فرصة للتقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد ضمن المرحلة الثالثة.

 

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه تم مد مرحلة التسيق للطلاب بالمرحلة الثالثة يوما إضافيا لتنتهى اليوم الخميس فى السابعة مساءً، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.

 

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

 


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