التعليم العالى: 7 مساء اليوم أخر فرصة للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن السابعة مساء اليوم الخميس أخر فرصة للتقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد ضمن المرحلة الثالثة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه تم مد مرحلة التسيق للطلاب بالمرحلة الثالثة يوما إضافيا لتنتهى اليوم الخميس فى السابعة مساءً، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.