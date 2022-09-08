التخطيط تعقد ورشة عمل لممثليها فى اللجان التنفيذية للمحافظات

كتبت أسماء أمين

عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لممثلي الوزارة في اللجان التنفيذية للمحافظات المختلفة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وذلك بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط. حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة.

وخلال افتتاح ورشة العمل أكد السفير هشام بدر أن الهدف من المبادرة هو نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، فضلًا عن التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، ودمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

من جانبه قال المهندس خالد مصطفى إن المبادرة تستهدف التأكد من جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون دعم الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات.

وخلال الورشة استعرض الدكتور محمد محمدي نظرة عامة عن المبادرة وأهدافها وآليات تقييم المشروعات، والفئات المستهدفة، موضحًا المعايير التي سيتم على أساسها تقييم المشروعات بالمبادرة، والتعريف بدور ومهام ممثلي الوزارة في اللجان التنفيذية للمبادرة.

يشار إلى أن اللجان التنفيذية للمبادرة في المحافظات المختلفة التي يرأسها المحافظ تتكون وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ممثلين من كل من وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات، والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.