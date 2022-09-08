التحفظ على نصف طن هوالك "بيف" قبل إعادة تصنيعها بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 380 كيلو من هوالك بيفى وجبن غير صالح للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوب بفواتير أو مستندات تدل على الحيازة مما تعد خطرا على صحة المواطنين لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية داخل مصنع مواد غذائية بدون قبل اعادة تصنيعه مرة اخرى وترويجها بالأسواق.

كان اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية الجبن لحيازته كميات كبيرة من المنتجات غير صالح للاستخدام الآدمى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية يتم إعادة تدويرها اخرى، وترويجه بالأسواق.

وعلى الفور تم مداهمة المصنع، وبتفتيشه عثر على 140 قالب بيفى زنة الواحد 2 كجم بإجمالى كمية قدرها 280 كجم غير مدون عليه أى بيانات، و100 كجم هوالك جبن رومى بغرض إعادة تصنيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.