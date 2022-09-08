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البيت الأبيض: بحثنا مع حلفائنا الدعم الدولي لأوكرانيا وتوفير المساعدات الاقتصادية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:41 م
البيت الأبيض: بحثنا مع حلفائنا الدعم الدولي لأوكرانيا وتوفير المساعدات الاقتصادية بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض أن واشنطن بحثت مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الدولي لأوكرانيا وتوفير المساعدات الأمنية والاقتصادية لها، لتكبيد روسيا الخسائر، ومحاسبة الكرملين على عدوانه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء للتأكيد على استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا، موضحا أن الاجتماع شدد على ضرورة "التوفير المستمر للمساعدات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا والفرض المستمر للتكاليف على روسيا لمحاسبة الكرملين على عدوانه".

كما بحث المجتمعون استخدام روسيا الطاقة سلاحا والحاجة إلى مزيد من التنسيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لأوروبا.


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