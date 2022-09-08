البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فان تاون بسوق خارج المقصورة بقيمة 15 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية بحجم تداول 150.4 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة عربية للتنمية السياحية بحجم تداول 840 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة صن سيتي للمقاولات بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2 مليون سهم بقيمة 35.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 84 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.04%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 38.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.5 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3729 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة