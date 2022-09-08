وأرجع البنك المركزي - في التقرير الشهري الصادر عنه، اليوم الخميس، الارتفاع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 409 مليارات جنيه بمعدل 22.7% وأرصدة التسهيلات الائتمانئة الممنوحة للحكومة بمقدار 252 مليار جنيه بمعدل 22.8%.



وأضاف أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 149.1 مليار جنيه والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 102.9 مليار جنيه.



وأوضح أن التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على مانسبته 61.2% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يونيو 2022، منوها بأنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على مانسبته 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على مانسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على مانسبته 31.8% منها 31.5% للقطاع العائلي.