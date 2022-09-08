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الأوقاف: 181 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى بزيادة 40 مليون جنيه عن العام الماضى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:35 ص
الأوقاف: 181 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى بزيادة 40 مليون جنيه عن العام الماضى وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مشروع صكوك الأضاحى هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي (181) مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع حقق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وبهذه المناسبة توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع العاملين بالوزارة الشكر للشعب المصري الكريم على الثقة التي أولاها للوزارة في هذا المشروع، كما شكر كل شركاء النجاح فيه: وزارة التضامن الاجتماعي التي تسهم بجهد كبير في إصدار تراخيص جمع هذه الصكوك والقيام بتوزع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية للحوم والدواجن التي تقوم بتوفير رءوس الأضاحي، وكل الجهات المشاركة في الجمع، وعلى رأسها مديريات الأوقاف.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.


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