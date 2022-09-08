الأوقاف تعلن نتيجة منحة الماجستير المجانية للأئمة والواعظات والإداريين

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة منحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2021، 2022م، مؤكدة أن هذه المنحة ب الأوقاف أتت ثمارها، في تفوق مبهر للأئمة والإداريين، فقد حصل على تقدير ممتاز (721) إمامًا وإداريًّا.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، ومن خلال منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف للعاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه حصل على تقدير جيد جدًا (155) إمامًا وإداريًّا، كما حصل إمامان على تقدير جيد، فضلاً عن تفوق العديد من الأئمة والواعظات والإداريين في الدراسات العليا بالعديد من الجامعات المصرية.