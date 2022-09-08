اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

استمرار حبس متهمين بسرقة محتويات مكتب بإحدى محطات السكة الحديد فى القاهرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:35 م
استمرار حبس متهمين بسرقة محتويات مكتب بإحدى محطات السكة الحديد فى القاهرة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام مجهولين بكسر باب أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، تم ضبطه.


سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة