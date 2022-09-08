اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:33 م
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إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:23 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.


حادث مرورى

اخبار الحوادث

طريق الواحات

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