أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-9-2022.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اودن للاستثمار والتنمية، اودن للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.04%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 38.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.5 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3729 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.604 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.01%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 22.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 0.604 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.57%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 24.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 21.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.