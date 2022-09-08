أخبار البورصة اليوم الخميس 8-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اودن للاستثمار والتنمية، اودن للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.04%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 38.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.5 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3729 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 700 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.88%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 25 ألف سهم، 400 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 53.8 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 41.6 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 115 ألف سهم، 79 سهم، 25 ألف سهم، 19 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 60 ألف سهم، 17.2 ألف سهم، على التوالي.

بنك كريدي أجريكول

قال بنك كريدي أجريكول مصر، إن المساهم الرئيسي بنك كريدي أجريكول فرنسا اشترى 60 ألف سهم أمس الأربعاء، وبذلك زادت نسبة مساهمته من 47.385% لتصبح 52.185%، وتكون نسبة متضمنة الأطراف المرتبطة زادت من 60.452% إلى 65.252%، مما يدعم ثقة بنك كريدي اجريكول فرنسا في تطوير أداء بنكها في مصر.

دومتي

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت كتابًا من شركة Expedition Investments، بتعديل سعر عرض الشراء الإجباري لشركة العربية للصناعات الغذائية-دومتي، ليصبح 5.5 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وبذات شروط الإعلان وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.