وقف أعمال مبانى بالمهد مخالفة للقانون فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أوقف مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الأربعاء، أعمال مبانى مخالفة للقانون بنطاق حى أبوصقل أحد احياء مدينة العريش، وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن تنفيذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف قانون المبانى وخاصة إقامة أى مبان بدون ترخيص والتعدى على أملاك الدولة وخط التنظيم، أصدر اليوم أسامة احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بدفع حملة من الإدارة الهندسية لوقف أعمال بناء في المهد.

والبناء عبارة عن قواعد لتأسيس مبني بمنطقة خدمات ابوصقل قطاع شرق مدينة العريش وتم مصادرة كافة المواد بالموقع، لحين الفصل في قانونية إنشاء المبني وصلاحية الموقع، ومطابقه ذلك طبقا للمتغيرات المكانية للتصوير الجغرافى.

وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بعدم الإقدام علي بناء أو تعديل أو تغير في اي مباني دون الرجوع للادارة الهندسية وبحث حالة الموقع وصلاحيته ومستندات تستوجب الإنشاء ومطابقتها للقوانين الجديدة .