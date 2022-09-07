وفاة شاب أثناء آذان الفجر فى مسجد بقرية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وفاة شاب يدعى مؤمن أبو الغيط زيادة، أثناء أذان الفجر فى مسجد بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وخيمت حالة من الحزن على القرية بأكملها عقب تشيع جثمان الفقيد أمس الثلاثاء إلى مثواه الأخير، حيث أدى الأهالى صلاة الجنازة عليه فى مسجد ميمون بوسط القرية، وسط الدعاء له وترد عبارات "لا إله إلا الله، محمد رسول الل"ه، داعين المولى أن يتغمد الله الفقيد برحمته، وأن يشفع فيه صلاته اللذى توفى أثناء إقامتها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المنوفية قد تداول خبر وفاة مؤمن أبو الغيط زيادة، الذى توفى أثناء آذان الفجر.